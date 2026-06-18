Губерниев отреагировал на поражение сборной Узбекистана на ЧМ

Дмитрий Губерниев отреагировал на поражение сборной Узбекистана от Колумбии на ЧМ-2026
Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на поражение сборной Узбекистана от Колумбии в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026. Встрече завершилась со счётом 3:1 в пользу южноамериканской команды. За узбеков гол забил бывший полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев.
«Узбекистан ещё своё возьмёт на футбольном ЧМ! Сияй, Ташкент, звезда футбольного востока!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.
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