Главный тренер сборной ЮАР сравнил ситуации с Месси и Зване на ЧМ

Главный тренер сборной ЮАР Уго Брос сравнил ситуации с Лионелем Месси и Темба Зване.

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Зване был удален в матче открытия ЧМ-2026 против Мексики (0:2) и был дисквалифицирован на три игры.

Месси в матче с Алжиром (3:0) ударил шипами по икре Аиссы Манди, сбив соперника с ног. Аргентинцу не показали желтую карточку, ВАР не вмешался.