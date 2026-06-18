Капитан сборной Сенегала оценил запрет на въезд в США болельщикам из Африки

Капитан сборной Сенегала Калиду Кулибали высказался о запрете на въезд в США гражданам Сенегала.

Подобные ограничения также коснулись Кот-д’Ивуара, Ирана и Гаити – других участников чемпионата мира.

Согласно указу Дональда Трампа, въезд в США был приостановлен как для иммигрантов, так и для неиммигрантов, включая категорию посетителей, приезжающих по деловым или туристическим визам. Именно туристическая виза необходима для посещения матчей чемпионата мира.

Запрет не распространялся на спортсменов, членов их команд и ближайших родственников участников турнира.