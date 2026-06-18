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Кулибали про запрет на въезд в США фанатам из Сенегала: «Не понимаю, почему африканцы не могут поддерживать свои команды. Футбол предназначен для всех, надеюсь, ситуация разрешится»

Sports.ru

Капитан сборной Сенегала Калиду Кулибали высказался о запрете на въезд в США гражданам Сенегала.

Капитан сборной Сенегала оценил запрет на въезд в США болельщикам из Африки
© Global Look Press

Подобные ограничения также коснулись Кот-д’Ивуара, Ирана и Гаити – других участников чемпионата мира.

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Согласно указу Дональда Трампа, въезд в США был приостановлен как для иммигрантов, так и для неиммигрантов, включая категорию посетителей, приезжающих по деловым или туристическим визам. Именно туристическая виза необходима для посещения матчей чемпионата мира.

Запрет не распространялся на спортсменов, членов их команд и ближайших родственников участников турнира.

«Федерация проделала работу, чтобы наши родители и близкие родственники могли быть рядом с нами. Но это правда, что некоторые болельщики не смогли прилететь в Америку. Я считаю, что у каждой сборной должна быть возможность иметь рядом своих людей, поэтому не понимаю, почему выходцы из Африки не могут поддерживать свои команды. Я не хочу говорить о политике или о чем-то подобном. Я хочу говорить только о футболе, наслаждаться футболом, и считаю, что футбол предназначен для всех. Я просто хотел это сказать и надеюсь, что ситуация разрешится. Но для меня самое главное – мы должны играть ради наших людей», – сказал Кулибали.
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