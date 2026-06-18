Букмекеры обновили прогнозы на итоги ЧМ

Букмекеры обновили котировки на итоги ЧМ-2026 после завершения первого тура группового этапа.

Франция укрепилась в статусе главного претендента на золото с коэффициентом 5.00. Испания, котировавшаяся главным фаворитом перед стартом турнира, теперь делит второе место с Англией – по 7.00.

Аргентина поднялась на 4-е место у букмекеров с коэффициентом 9.00, топ-5 замыкает сборная Португалии (10.00).

Победитель ЧМ-2026 по версии букмекеров:

1. Франция – 5.00

2-3. Англия – 7.00

2-3. Испания – 7.00

4. Аргентина – 9.00

5. Португалия – 10.00

6. Бразилия – 12.00

7. Германия – 15.00

8. Нидерланды – 20.00

9. Норвегия – 30.00

10-12. Бельгия – 40.00

10-12. Марокко – 40.00

10-12. США – 40.00

Остальные – от 50.00