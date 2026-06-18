Букмекеры обновили прогнозы на итоги ЧМ

Англия поднялась на второе место в списке фаворитов ЧМ-2026 у букмекеров. Франция – главный претендент на золото
Букмекеры обновили котировки на итоги ЧМ-2026 после завершения первого тура группового этапа.
Франция укрепилась в статусе главного претендента на золото с коэффициентом 5.00. Испания, котировавшаяся главным фаворитом перед стартом турнира, теперь делит второе место с Англией – по 7.00.
Аргентина поднялась на 4-е место у букмекеров с коэффициентом 9.00, топ-5 замыкает сборная Португалии (10.00).
Победитель ЧМ-2026 по версии букмекеров:
1. Франция – 5.00
2-3. Англия – 7.00
2-3. Испания – 7.00
4. Аргентина – 9.00
5. Португалия – 10.00
6. Бразилия – 12.00
7. Германия – 15.00
8. Нидерланды – 20.00
9. Норвегия – 30.00
10-12. Бельгия – 40.00
10-12. Марокко – 40.00
10-12. США – 40.00
Остальные – от 50.00
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