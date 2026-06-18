Файзуллаев установил рекорд ЧМ в XXI веке

Файзуллаев – самый низкорослый автор гола головой на ЧМ в XXI веке. Рост вингера Узбекистана – 167 см
Аббосбек Файзуллаев стал самым низкорослым автором гола на чемпионатах мира в XXI веке.
Вингер сборной Узбекистана отличился в игре с Колумбией (1:3) в 1-м туре ЧМ-2026.
Рост Файзуллаева, ранее выступавшего за ЦСКА, а ныне представляющего «Истанбул» – 167 см.
Предыдущий рекордсмен – уругваец Джорджиан де Арраскаэта. Его рост – 173 см.
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Аргентина – главный фаворит ЧМ-2026 по версии Goal после 1-го тура, Франция 2-я, Англия – 3-я, Испания – 4-я, Германия – 5-я, Португалия – 6-я, Бразилия – 7-я
Александр Мостовой: «Не согласен с критикой Роналду, вокруг него было семь игроков ДР Конго. Почему вы не смотрите статистику других? Все сыграли не лучший матч»
Мбаппе вручили памятную футболку в честь рекорда по голам за сборную Франции. Тренеры и игроки поздравили его на командном ужине