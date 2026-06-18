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Файзуллаев – самый низкорослый автор гола головой на ЧМ в XXI веке. Рост вингера Узбекистана – 167 см

Sports.ru

Аббосбек Файзуллаев стал самым низкорослым автором гола на чемпионатах мира в XXI веке.

Файзуллаев установил рекорд ЧМ в XXI веке
© Sports.ru

Вингер сборной Узбекистана отличился в игре с Колумбией (1:3) в 1-м туре ЧМ-2026.

ЧМ-2026
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Рост Файзуллаева, ранее выступавшего за ЦСКА, а ныне представляющего «Истанбул» – 167 см.

Предыдущий рекордсмен – уругваец Джорджиан де Арраскаэта. Его рост – 173 см.

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