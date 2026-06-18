Фанаты Узбекистана скандировали фамилию Аршавина на матче с Колумбией на ЧМ

«Аршавин, Аршавин» скандировали фанаты Узбекистана на матче с Колумбией. Андрей был с ними на трибуне: «Я стесняюсь!»
Фанаты Узбекистана скандировали «Аршавин, Аршавин» на матче с Колумбией на ЧМ-2026.
Бывший полузащитник «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин, экс-нападающий «Коламбуса» Никита Филатов и журналист Севастиан Терлецкий посетили игру сборных Узбекистана и Колумбии (1:3) на чемпионате мира-2026. Они смотрели матч на фанатской трибуне сборной Узбекистана.
Болельщики Узбекистана заметили Аршавина и начали скандировать его фамилию: «Аршавин, Аршавин».
Андрей Аршавин: «Я стесняюсь!»
Севастиан Терлецкий: «Такого я еще не видел».
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Аргентина – главный фаворит ЧМ-2026 по версии Goal после 1-го тура, Франция 2-я, Англия – 3-я, Испания – 4-я, Германия – 5-я, Португалия – 6-я, Бразилия – 7-я
Александр Мостовой: «Не согласен с критикой Роналду, вокруг него было семь игроков ДР Конго. Почему вы не смотрите статистику других? Все сыграли не лучший матч»
Мбаппе вручили памятную футболку в честь рекорда по голам за сборную Франции. Тренеры и игроки поздравили его на командном ужине