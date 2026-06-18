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Президент Узбекистана про 1:3 с Колумбией: «Наш первый гол на ЧМ – это тоже победа, исторический день для страны. Мои дети, мои герои показали, что способны на многое»

Sports.ru

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прокомментировал первый матч национальной команды на чемпионате мира.

Президент Узбекистана прокомментировал первый матч сборной на ЧМ
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В первом туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Узбекистана уступила Колумбии со счетом 1:3.

ЧМ-2026
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В видеообращении, опубликованном пресс-службой президента, Мирзиеев отметил, что гордится патриотичной и самоотверженной молодежью страны и назвал футболистов настоящими героями современного Узбекистана.

«Для Узбекистана это исторический день. В бескомпромиссной, очень напряженной игре наши футболисты впервые на чемпионате мира показали свой сильный характер в матче против очень опытной команды. Это было непросто. Спустя 34 года произошло событие, которого мы все ждали. Поэтому справедливо будет сказать, что они ярко продемонстрировали сильный характер, физическую подготовку и волю. Наш первый гол на чемпионате мира – это тоже победа. Вы увидели, что впереди у нас еще очень много возможностей. Мои дети, мои герои также показали, что способны на многое. Поэтому остается только пожелать им удачи. Вперед, Узбекистан!» – сказал глава государства.
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