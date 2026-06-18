Президент Узбекистана прокомментировал первый матч сборной на ЧМ

Президент Узбекистана про 1:3 с Колумбией: «Наш первый гол на ЧМ – это тоже победа, исторический день для страны. Мои дети, мои герои показали, что способны на многое»
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прокомментировал первый матч национальной команды на чемпионате мира.
В первом туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Узбекистана уступила Колумбии со счетом 1:3.
В видеообращении, опубликованном пресс-службой президента, Мирзиеев отметил, что гордится патриотичной и самоотверженной молодежью страны и назвал футболистов настоящими героями современного Узбекистана.
«Для Узбекистана это исторический день. В бескомпромиссной, очень напряженной игре наши футболисты впервые на чемпионате мира показали свой сильный характер в матче против очень опытной команды. Это было непросто. Спустя 34 года произошло событие, которого мы все ждали. Поэтому справедливо будет сказать, что они ярко продемонстрировали сильный характер, физическую подготовку и волю. Наш первый гол на чемпионате мира – это тоже победа. Вы увидели, что впереди у нас еще очень много возможностей. Мои дети, мои герои также показали, что способны на многое. Поэтому остается только пожелать им удачи. Вперед, Узбекистан!» – сказал глава государства.
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