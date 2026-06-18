Мбаппе вручили памятную футболку в честь рекорда по голам за сборную Франции. Тренеры и игроки поздравили его на командном ужине
В сборной Франции чествовали Килиана Мбаппе, который стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
Форвард оформил дубль во втором тайме матча ЧМ-2026 против Сенегала (3:1). Эти мячи стали для него 57-м и 58-м в составе сборной.
Таким образом, нападающий «Реала» обошел Оливье Жиру (57 голов) и единолично возглавил список лучших снайперов в истории французской команды.
По случаю рекорда на командном ужине главный тренер Дидье Дешам в присутствии всех игроков вручил Мбаппе памятную футболку с его фамилией и номером 58 на спине.
«Все рекорды существуют, чтобы их били», – сказал Дешам, поздравляя капитана команды.
После этого Мбаппе поблагодарил партнеров, тренерский штаб и сотрудников сборной за поддержку. Его речь завершилась продолжительными аплодисментами со стороны футболистов.
Аргентина – главный фаворит ЧМ-2026 по версии Goal после 1-го тура, Франция 2-я, Англия – 3-я, Испания – 4-я, Германия – 5-я, Португалия – 6-я, Бразилия – 7-я
Александр Мостовой: «Не согласен с критикой Роналду, вокруг него было семь игроков ДР Конго. Почему вы не смотрите статистику других? Все сыграли не лучший матч»
Мбаппе вручили памятную футболку в честь рекорда по голам за сборную Франции. Тренеры и игроки поздравили его на командном ужине
Аргентина – главный фаворит ЧМ-2026 по версии Goal после 1-го тура, Франция 2-я, Англия – 3-я, Испания – 4-я, Германия – 5-я, Португалия – 6-я, Бразилия – 7-я
Александр Мостовой: «Не согласен с критикой Роналду, вокруг него было семь игроков ДР Конго. Почему вы не смотрите статистику других? Все сыграли не лучший матч»
Мбаппе вручили памятную футболку в честь рекорда по голам за сборную Франции. Тренеры и игроки поздравили его на командном ужине