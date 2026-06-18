Мбаппе вручили памятную футболку в честь рекорда по голам за сборную Франции

В сборной Франции чествовали Килиана Мбаппе, который стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

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Форвард оформил дубль во втором тайме матча ЧМ-2026 против Сенегала (3:1). Эти мячи стали для него 57-м и 58-м в составе сборной.

Таким образом, нападающий «Реала» обошел Оливье Жиру (57 голов) и единолично возглавил список лучших снайперов в истории французской команды.

По случаю рекорда на командном ужине главный тренер Дидье Дешам в присутствии всех игроков вручил Мбаппе памятную футболку с его фамилией и номером 58 на спине.

«Все рекорды существуют, чтобы их били», – сказал Дешам, поздравляя капитана команды.

После этого Мбаппе поблагодарил партнеров, тренерский штаб и сотрудников сборной за поддержку. Его речь завершилась продолжительными аплодисментами со стороны футболистов.