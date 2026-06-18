$72.7584.34

Аргентина – главный фаворит ЧМ-2026 по версии Goal после 1-го тура, Франция  2-я, Англия – 3-я, Испания – 4-я, Германия – 5-я, Португалия – 6-я, Бразилия – 7-я

Sports.ru

Goal составил рейтинг фаворитов ЧМ-2026 после первого тура группового этапа.

Goal представил рейтинг фаворитов ЧМ
© Sports.ru

Лидером списка стала Аргентина, разгромившая Алжир в первом матче (3:0).

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

Первая десятка выглядит так:

1. Аргентина;

2. Франция;

3. Англия;

4. Испания;

5. Германия;

6. Португалия;

7. Бразилия;

8. Марокко;

9. Норвегия;

10. Нидерланды.

Спортс: главные новости
Главное сейчас
Спортс: главные новости
Главное сейчас