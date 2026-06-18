Goal представил рейтинг фаворитов ЧМ

Аргентина – главный фаворит ЧМ-2026 по версии Goal после 1-го тура, Франция 2-я, Англия – 3-я, Испания – 4-я, Германия – 5-я, Португалия – 6-я, Бразилия – 7-я
Goal составил рейтинг фаворитов ЧМ-2026 после первого тура группового этапа.
Лидером списка стала Аргентина, разгромившая Алжир в первом матче (3:0).
Первая десятка выглядит так:
1. Аргентина;
2. Франция;
3. Англия;
4. Испания;
5. Германия;
6. Португалия;
7. Бразилия;
8. Марокко;
9. Норвегия;
10. Нидерланды.
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Тухель был недоволен тем, как Пикфорд разыграл мяч в игре с Хорватией: «Делай то, что я сказал». Помощник тренера сборной Англии сказал: «Мы играли коротко, когда это было не нужно»