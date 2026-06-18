Мбаппе объяснил, почему смотрел тренировку Франции с вышки: «Отсюда лучше видно». В соцсетях снова шутят, что Килиан наблюдает «как диктатор»
Килиан Мбаппе присоединился к видеоаналитикам сборной Франции и смотрел тренировку команды вместе с ними.
Тренерский штаб организовал для футболистов, которые не сыграли против Сенегала в стартовом матче ЧМ-2026 (3:1), товарищескую игру с молодежкой клуба «Нью-Инглэнд Революшн».
Мбаппе не участвовал в этом матче и поднялся на специальную вышку к видеоаналитикам.
Видео и фото этого момента появились в социальных сетях, и болельщики вновь стали шутить, что Килиан наблюдает за происходящим «как диктатор».
«Ты уже четвертый видеоаналитик команды?» – обратился в ролике к капитану сборной Франции представитель медиаслужбы команды.
«Да, отсюда лучше видно. Сверху можно наблюдать за всей игрой. Составы немного перемешали, и так даже лучше, более сбалансированно. Играют два тайма по 30 минут. Надеюсь, ты не собираешься снимать меня все это время», – отреагировал Килиан.
Булыкин о Роналду: «Учитывая, что Криштиану сделал для футбола, его нельзя жестко критиковать. Мы еще увидим Португалию на этом ЧМ, где он будет одним из лидеров»
Мексиканские военные сбили беспилотник, прилетевший на закрытую тренировку сборной Южной Кореи
Тухель был недоволен тем, как Пикфорд разыграл мяч в игре с Хорватией: «Делай то, что я сказал». Помощник тренера сборной Англии сказал: «Мы играли коротко, когда это было не нужно»
Булыкин о Роналду: «Учитывая, что Криштиану сделал для футбола, его нельзя жестко критиковать. Мы еще увидим Португалию на этом ЧМ, где он будет одним из лидеров»
Мексиканские военные сбили беспилотник, прилетевший на закрытую тренировку сборной Южной Кореи
Тухель был недоволен тем, как Пикфорд разыграл мяч в игре с Хорватией: «Делай то, что я сказал». Помощник тренера сборной Англии сказал: «Мы играли коротко, когда это было не нужно»