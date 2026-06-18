Аргентинский журналист прокомментировал форму Месси на ЧМ

Аргентинский журналист о форме Месси на ЧМ: «Лео готовился в условиях секретности. У него было больше свободы, чем у Марадоны в 1986-м. Он мог полететь в Аргентину из «Интер Майами» в случае проблем»
Аргентинский журналист Серхио Левински, автор биографии «Мир Месси», раскрыл причину, по которой Лионель Месси подошел к чемпионату мира в отличной форме.
В матче с Алжиром в 1-м туре ЧМ-2026 (3:0) 38-летний Месси сделал хет-трик.
– За этим состоянием скрывается один секрет. Месси готовился в условиях абсолютной секретности. Вы видели последние четыре матча «Интер Майами»? Он буквально летал по полю. Даже Родриго Де Поль был впечатлен.
Месси вышел на поле в товарищеском матче против Исландии и полностью изменил игру. Его главной целью был чемпионат мира.
– Звучит как история Билардо с Марадоной перед чемпионатом мира 1986 года.
– Но Месси может позволить себе даже больше. Диего играл за «Наполи» и имел определенную свободу действий, но лишь до определенного предела. У Месси в контракте с «Интер Майами» есть несколько пунктов, которые позволяют ему консультироваться с врачом сборной Аргентины, отправляться в Аргентину в случае возникновения проблем и так далее.
Месси – главный человек, тот, кто принимает решения. Он хотел видеть в команде Де Поля. Он выбрал тренера Ойоса, которого знал еще по молодежным командам «Барселоны», – заявил Левински в интервью китайскому телеканалу, которое цитирует La Gazzetta dello Sport.
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