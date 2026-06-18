Неймар пропустит второй матч чемпионата мира по футболу подряд

Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии по футболу Неймар пропустит второй матч команды на чемпионате мира из-за травмы. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил журналист портала Globo Жуниор Венеци со ссылкой на заявление пресс-службы Бразильской конфедерации футбола (CBF).

Отмечается, что нападающий не полетел с командой в Филадельфию, где состоится матч второго тура группового этапа между сборными Бразилии и Гаити. Форвард пропустил стартовую встречу на турнире с марокканцами (1:1).

Неймару 34 года, он не выступал за сборную Бразилии с 2023 года. В составе национальной команды футболист стал олимпийским чемпионом и завоевал серебро Игр, победил на Кубке конфедераций и стал финалистом Кубка Америки. Неймару принадлежит рекорд по голам за сборную Бразилии, на его счету 79 мячей в 128 играх.

Встреча между сборными Бразилии и Гаити состоится в ночь на 20 июня по московскому времени.