Витинья побил рекорд по выполненным передачам на ЧМ-2026
Полузащитник сборной Португалии Витинья побил рекорд по количеству пасов в матче с ДР Конго (1:1) на чемпионате мира по футболу – 2026, сообщает Opta.
Игрок совершил наибольшее количество выполненных (128) и успешных (121) передач за 83 минуты встречи 1-го тура группового этапа ЧМ-2026. Оба показателя стали лучшими в истории турнира среди футболистов, не сыгравших 90 минут (с момента начала ведения статистики в 1966 году).
Во 2-м туре группы K португальская национальная команда встретится с Узбекистаном (23 июня), в 3-м туре — с Колумбией (28 июня).
Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
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Райзен сделал ставку, что вратарь не коснется мяча в первую минуту матча ЧМ. Пикфорд коснулся мяча на 6-й секунде – президент «Броуков» проиграл 20 тысяч рублей