Сборная Марокко обыграла Шотландию в матче чемпионата мира

Сборная Марокко победила Шотландию во 2-м туре ЧМ-2026, забив самый быстрый гол турнира
Завершился матч 2-го тура группы С чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Шотландии и Марокко. Команды играли на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо, США. В качестве главного арбитра выступил Ильгиз Танташев (Узбекистан). Победу со счётом 1:0 одержали футболисты африканской команды.
Единственный гол в игре был забит на второй минуте. Отличился полузащитник сборной Марокко Исмаэль Сайбари.
В 1-м туре группы С сборная Шотландии победила Гаити (1:0), а сборная Марокко сыграла вничью с Бразилией (1:1). В заключительном туре шотландцы встретятся с Бразилией (25 июня), а марокканцы — с Гаити (также 25 июня).
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Винисиус поучаствовал во всех четырех голах Бразилии на ЧМ-2026. У вингера «Реала» 2+1 в 2 матчах турнира
Бразилия – Гаити – 3:0. Кунья сделал дубль, Винисиус забил. Онлайн-трансляция
«Португалия играет вдесятером, пока Роналду на поле. Пусть фитнес-браслет и показывает, что биологический возраст – 29 лет, это все иллюзии». Нигматуллин о Криштиану