Сборная Марокко обыграла Шотландию в матче чемпионата мира

Завершился матч 2-го тура группы С чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Шотландии и Марокко. Команды играли на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо, США. В качестве главного арбитра выступил Ильгиз Танташев (Узбекистан). Победу со счётом 1:0 одержали футболисты африканской команды.

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Единственный гол в игре был забит на второй минуте. Отличился полузащитник сборной Марокко Исмаэль Сайбари.

В 1-м туре группы С сборная Шотландии победила Гаити (1:0), а сборная Марокко сыграла вничью с Бразилией (1:1). В заключительном туре шотландцы встретятся с Бразилией (25 июня), а марокканцы — с Гаити (также 25 июня).