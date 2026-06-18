Суперкомпьютер назвал нового фаворита ЧМ-2026

Суперкомпьютер Opta назвал нового главного фаворита чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщается на сайте проекта.

По мнению аналитиков, с наибольшей долей вероятности турнир выиграет сборная Франции. Вероятность ее успеха оценивается 15,78 процента.

На втором месте в списке претендентов на титул располагается Англия (12,58 процента). Тройку фаворитов замыкает Испания (11,94 процента).

1 июня суперкомпьютер Opta назвал главным фаворитом ЧМ-2026 сборную Испании. В первом туре группового этапа на мундиале испанцы сыграли вничью с Кабо-Верде (0:0), а англичане и французы победили Хорватию (4:2) и Сенегал (3:1) соответственно.