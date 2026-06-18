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Чехия упустила победу над ЮАР – 1:1. Мокуна сравнял с пенальти на 83-й, Садилек забил после вброса мяча из аута

Sports.ru

Чехия и ЮАР поделили очки (1:1) в матче второго тура ЧМ-2026.

Чехия и ЮАР сыграли вничью в матче ЧМ-2026
© Global Look Press

Игра проходила в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум».

ЧМ-2026
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Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 6-й минуте хавбек чехов Михал Садилек открыл счет – гол был забит после вброса мяча из аута. На 83-й с пенальти счет сравнял хавбек Тебохо Мокуна.

Команды, проигравшие в первом туре, сейчас набрали по одному очку.

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