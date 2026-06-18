Чехия и ЮАР сыграли вничью в матче ЧМ-2026

Чехия упустила победу над ЮАР – 1:1. Мокуна сравнял с пенальти на 83-й, Садилек забил после вброса мяча из аута
Чехия и ЮАР поделили очки (1:1) в матче второго тура ЧМ-2026.
Игра проходила в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Уже на 6-й минуте хавбек чехов Михал Садилек открыл счет – гол был забит после вброса мяча из аута. На 83-й с пенальти счет сравнял хавбек Тебохо Мокуна.
Команды, проигравшие в первом туре, сейчас набрали по одному очку.
Швейцария – Босния и Герцеговина. Джака и Джеко в старте. Онлайн-трансляция
Чех про 1:1 с ЮАР: «Чехия была ужасно пассивна, нам не хватило смелости для победы. Это очень обидно»
Тренер Чехии Коубек об 1:1 с ЮАР: «Я оцениваю игру положительно. Мы должны были забить 2 гола, но упустили 4-5 явных моментов. Игроки отдали все силы – это больше, чем победа»
Швейцария – Босния и Герцеговина. Джака и Джеко в старте. Онлайн-трансляция
Чех про 1:1 с ЮАР: «Чехия была ужасно пассивна, нам не хватило смелости для победы. Это очень обидно»
Тренер Чехии Коубек об 1:1 с ЮАР: «Я оцениваю игру положительно. Мы должны были забить 2 гола, но упустили 4-5 явных моментов. Игроки отдали все силы – это больше, чем победа»