Чехия и ЮАР сыграли вничью в матче ЧМ-2026

Чехия и ЮАР поделили очки (1:1) в матче второго тура ЧМ-2026.

Игра проходила в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 6-й минуте хавбек чехов Михал Садилек открыл счет – гол был забит после вброса мяча из аута. На 83-й с пенальти счет сравнял хавбек Тебохо Мокуна.

Команды, проигравшие в первом туре, сейчас набрали по одному очку.