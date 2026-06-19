Швейцария разгромила Боснию и Герцеговину на чемпионате мира

Сборная Швейцарии разгромила Боснию и Герцеговину в матче второго тура чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча прошла в четверг, 18 июня, и завершилась со счетом 4:1 в пользу швейцарцев. На 74-й минуте счет открыл Йохан Манзамби. Спустя шесть минут боснийцы остались вдесятером: за фол последней надежды был удален Тарик Мухаремович.

На 84-й минуте Рубен Варгас забил второй мяч швейцарцев, а на 90-й Манзамби оформил дубль. В добавленное время один мяч отыграл Эрмин Махмич, а Гранит Джака ударом с пенальти установил окончательный счет.

Швейцария набрала четыре очка и вышла на первое место в группе B. Боснийцы с одним очком замыкают квартет.

Швейцария в заключительном туре группового этапа 24 июня сыграет с Канадой. Босния и Герцеговина в тот же день встретится с Катаром.