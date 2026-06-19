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Хабиб Нурмагомедов назвал фаворитов ЧМ-2026: «Думаю, что немцы на первом месте»

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Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о фаворитах ЧМ-2026.

Хабиб назвал фаворитов ЧМ
© Соцсети
«Первое – это немцы. Хоть я и не болею [за них], но думаю, что немцы на первом месте. На второе я бы поставил голландцев, а на третье – испанцев. Кто станет лучшим бомбардиром? Давай пятерку скажу: Мбаппе, Лаутаро Мартинес, Винисиус, Жоау Феликс и можно Кейна выбрать», – спрогнозировал Нурмагомедов.
ЧМ-2026
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Напомним, что финал ЧМ-2026 состоится 19 июля в Нью-Джерси.

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