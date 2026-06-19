Хабиб назвал фаворитов ЧМ

Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о фаворитах ЧМ-2026.
«Первое – это немцы. Хоть я и не болею [за них], но думаю, что немцы на первом месте. На второе я бы поставил голландцев, а на третье – испанцев. Кто станет лучшим бомбардиром? Давай пятерку скажу: Мбаппе, Лаутаро Мартинес, Винисиус, Жоау Феликс и можно Кейна выбрать», – спрогнозировал Нурмагомедов.
Напомним, что финал ЧМ-2026 состоится 19 июля в Нью-Джерси.
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США – Австралия. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
Инфантино и премьер-министр Канады расписались на российском флаге болельщика во время матча ЧМ: «Джанни был абсолютно за, по-русски с нами говорил: «Хорошо, спасибо»
Гасилин о фоле Месси: «Его нельзя было удалять, хотя напрашивалась красная карточка. Этот человек собирает стадионы, он величайший»
США – Австралия. Онлайн-трансляция начнется в 22:00