Нойер установил рекорд по числу матчей на чемпионатах мира среди вратарей

Футболист сборной Германии Мануэль Нойер повторил рекорд по количеству проведенных матчей на чемпионатах мира среди вратарей. Он вышел на поле в игре второго тура группового этапа против команды Кот-д'Ивуара.

Данная встреча стала для Нойера 21-й на чемпионатах мира. Он превзошел достижение, которое до этого принадлежало победителю чемпионата мира 2018 года в составе сборной Франции Уго Льорису.

Нойеру 40 лет. Вратарь с 2011 года выступает за мюнхенскую "Баварию". Вместе с командой он 13 раз стал чемпионом Германии, 7 раз - победителем суперкубка страны, 6 раз - обладателем Кубка Германии, 2 раза - триумфатором Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, клубного чемпионата мира. В составе сборной Германии футболист выиграл чемпионат мира (2014) и завоевал бронзу мирового первенства (2010).

Чемпионат мира завершится 19 июля.