Мексика благодаря ошибке вратаря победила Южную Корею на ЧМ-2026
Сборная Мексики во втором туре группового этапа чемпионата мира (ЧМ) обыграла сборную Южной Кореи со счетом 1:0. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».
Единственный гол в матче на 50-ой минуте забил Луис Ромо, воспользовавшись ошибкой вратаря сборной Южной Кореи Ким Сын Кю, выронившего мяч из рук.
Сборная Мексики набрала шесть очков и возглавила группу А, гарантировав себе место в плей-офф. Команда Южной Кореи занимает вторую строчку с тремя баллами, а сборные Чехии и ЮАР делят третье место в квартете, имея в активе по одному очку.
В следующем туре Мексика 25 июня встретится с Чехией. Южная Корея в тот же день сыграет с ЮАР.
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