«Это было тяжело». Тренер Мексики Агирре — о победе над Южной Кореей в ЧМ-2026
Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре высказался о победе в матче с Южной Кореей (1:0) в рамках 2-го тура группы А чемпионата мира по футболу 2026 года.
«Это было тяжело. Мы очень хорошо их знаем. Они оказали на нас большое давление. Они не давали нам свободного пространства, как и мы им. В конце концов, казалось, что исход матча решит одна-единственная ошибка — в ту или иную сторону. Это был не самый хороший матч, и соперник не позволил нам показать многое из того, что мы умеем», — приводит слова Агирре официальный сайт ФИФА.
После двух матчей мексиканцы обеспечили себе первое место в группе А.
США – Австралия. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
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США – Австралия. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
Маурисио Почеттино: «Аргентина – потрясающая команда. Скалони – лучший тренер на ЧМ. Вишенка на торте – Месси. Против такой комбинации очень сложно играть»
«Присудил бы «Золотой мяч» Кейну, если бы ЧМ заканчивался сегодня. Удивился, когда лучшими игроком Бундеслиги признали Олисе, а не Харри». Аленичев о форварде «Баварии»