«Это было тяжело». Тренер Мексики Агирре — о победе над Южной Кореей в ЧМ-2026

Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре высказался о победе в матче с Южной Кореей (1:0) в рамках 2-го тура группы А чемпионата мира по футболу 2026 года.

«Это было тяжело. Мы очень хорошо их знаем. Они оказали на нас большое давление. Они не давали нам свободного пространства, как и мы им. В конце концов, казалось, что исход матча решит одна-единственная ошибка — в ту или иную сторону. Это был не самый хороший матч, и соперник не позволил нам показать многое из того, что мы умеем», — приводит слова Агирре официальный сайт ФИФА.

После двух матчей мексиканцы обеспечили себе первое место в группе А.