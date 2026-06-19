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«Это было тяжело». Тренер Мексики Агирре — о победе над Южной Кореей в ЧМ-2026

Чемпионат.com

Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре высказался о победе в матче с Южной Кореей (1:0) в рамках 2-го тура группы А чемпионата мира по футболу 2026 года.

«Это было тяжело». Тренер Мексики Агирре — о победе над Южной Кореей в ЧМ-2026
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«Это было тяжело. Мы очень хорошо их знаем. Они оказали на нас большое давление. Они не давали нам свободного пространства, как и мы им. В конце концов, казалось, что исход матча решит одна-единственная ошибка — в ту или иную сторону. Это был не самый хороший матч, и соперник не позволил нам показать многое из того, что мы умеем», — приводит слова Агирре официальный сайт ФИФА.
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После двух матчей мексиканцы обеспечили себе первое место в группе А.

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