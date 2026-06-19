Игрок сборной Канады опубликовал фото из больницы с Коне, получившим травму в матче ЧМ
Футболист сборной Канады Мойзе Бомбито на своей странице в социальной сети опубликовал фотографию из больницы, на которой он запечатлён рядом с партнёром по национальной команде Исмаэлем Коне, получившим серьёзную травму левой ноги в матче чемпионата мира 2026 с Катаром. Победу в игре одержала канадская команда со счётом 6:0.
На 55-й минуте полузащитник сборной Катара Ассим Мадибо нанёс тяжёлую травму Исмаэлю Коне, который покинул поле на носилках. Сам Мадибо получил за этот эпизод красную карточку и оставил свою команду вдевятером.
Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).
США – Австралия. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
Маурисио Почеттино: «Аргентина – потрясающая команда. Скалони – лучший тренер на ЧМ. Вишенка на торте – Месси. Против такой комбинации очень сложно играть»
«Присудил бы «Золотой мяч» Кейну, если бы ЧМ заканчивался сегодня. Удивился, когда лучшими игроком Бундеслиги признали Олисе, а не Харри». Аленичев о форварде «Баварии»
США – Австралия. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
Маурисио Почеттино: «Аргентина – потрясающая команда. Скалони – лучший тренер на ЧМ. Вишенка на торте – Месси. Против такой комбинации очень сложно играть»
«Присудил бы «Золотой мяч» Кейну, если бы ЧМ заканчивался сегодня. Удивился, когда лучшими игроком Бундеслиги признали Олисе, а не Харри». Аленичев о форварде «Баварии»