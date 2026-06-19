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Ирану разрешили въехать в США только за день до матча с Бельгией. Федерация пожалуется в ФИФА: «Ограничения не соответствуют принципу равных условий»

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Федерация футбола Ирана подаст официальную жалобу в ФИФА по поводу ограничений на поездки, «введенных организаторами».

Федерация футбола Ирана подаст жалобу в ФИФА
© Global Look Press

Сборной Ирана разрешили въехать в США лишь за день до матча второго тура ЧМ-2026 против Бельгии.

ЧМ-2026
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Игра пройдет 21 июня в Лос-Анджелесе и начнется в 12:00 по местному времени (22:00 по московскому).

«Федерация футбола Ирана считает, что такие ограничения не соответствуют принципу предоставления равных условий для всех участвующих команд и могут негативно повлиять на процессы подготовки команд. Федерация официально выразит недовольство и подаст официальную жалобу в ФИФА по соответствующим каналам», – заявили в Федерации футбола Ирана.

Главный тренер Амир Галенои после матча с Новой Зеландией (2:2) заявил, что команду «притесняют сильнее всех на ЧМ».

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