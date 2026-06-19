Федерация футбола Ирана подаст жалобу в ФИФА

Ирану разрешили въехать в США только за день до матча с Бельгией. Федерация пожалуется в ФИФА: «Ограничения не соответствуют принципу равных условий»
Федерация футбола Ирана подаст официальную жалобу в ФИФА по поводу ограничений на поездки, «введенных организаторами».
Сборной Ирана разрешили въехать в США лишь за день до матча второго тура ЧМ-2026 против Бельгии.
Игра пройдет 21 июня в Лос-Анджелесе и начнется в 12:00 по местному времени (22:00 по московскому).
«Федерация футбола Ирана считает, что такие ограничения не соответствуют принципу предоставления равных условий для всех участвующих команд и могут негативно повлиять на процессы подготовки команд. Федерация официально выразит недовольство и подаст официальную жалобу в ФИФА по соответствующим каналам», – заявили в Федерации футбола Ирана.
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Ведущая, заявившая о смерти отца Месси, расплакалась и публично извинилась перед семьей Лео за фэйк
Тренер ЮАР Брос о сборной Чехии: «Они не любят играть в пас, их игра прямолинейна – навесы и длинные передачи. Любителям футбола больше понравилась наша игра»