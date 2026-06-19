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«Боишься пасовать Криштиану?» Фанаты Роналду в соцсетях раскритиковали Бруну Фернандеша

Чемпионат.com

Поклонники нападающего и капитана сборной Португалии Криштиану Роналду в соцсетях подвергли критике игру некоторых футболистов национальной команды, в частности Бруну Фернандеша и Жоау Невеша, после матча с ДР Конго (1:1) в 1-м туре группового этапа чемпионата мира — 2026. Фанаты 41-летнего форварда отмечают, что другие футболисты недостаточно на него играют.

Фанаты Роналду в соцсетях раскритиковали Фернандеша
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«Ты боишься пасовать Роналду?» — оставил комментарий пользователь satzhann.012 под публикацией Фернандеша.
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«Он главный ненавистник Криштиану...» — написал пользователь sahhyyll.«Ты сошёл с ума? Что происходит?! Пасуй на нападающего», — выразил негодование пользователь manideepa_.«Прояви уважение. Роналду — ваш учитель», - оставил комментарий пользователь andresj.naranjo под публикацией Невеша.«Аргентина играет за Месси. Если хочешь победить, то играй за Роналду, парень», — написал gibsons004.

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