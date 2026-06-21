Сборная Ирана прибыла в США всего за сутки до матча ЧМ-2026

Сборная Ирана прибыла в Лос-Анджелес (США) всего за сутки до матча с национальной командой Бельгии во втором туре группового этапа чемпионата мира — 2026. Об этом сообщает РИА Новости.

Как указано в публикации, вход в отель в районе Манхэттен-Бич ограничен — только для постояльцев, снаружи выставлен пост правоохранителей. Полицейские машины дежурят на прилегающих дорогах и блокируют центральный въезд.

Игра Ирана и Новой Зеландии в первом туре ЧМ завершилась со счетом 2:2. Изначально предполагалось, что после матча иранская сборная проведет ночь в Лос-Анджелесе, после чего вылетит на базу в Мексику после тренировки. Однако сборная сразу же покинула страну.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

ЧМ стал первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. Договориться об этом не удалось, однако базироваться иранская команда будет именно в Мексике.