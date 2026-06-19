ФИФА определила лучших игроков первого тура группового этапа ЧМ-2026 по атакующим, созидательным и оборонительным действиям на основе статистических данных.

Система учитывает не только голы и результативные передачи, но и действия, которые помогают создавать моменты, продвигать атаки и предотвращать опасность у своих ворот.

Аргентинец Лионель Месси возглавил рейтинг атакующих игроков после хет-трика в матче против Алжира (3:0). Месси принял участие в 60% ударов своей команды, нанес все удары Аргентины в створ ворот и забил все три мяча. Три гола аргентинцев были забиты при показателе ожидаемых голов (xG) 1,58.

Месси также 23 раза получал мяч между линиями полузащиты и обороны Алжира и совершил 12 успешных продвижений через линии соперника.

Второе место занял вингер сборной Новой Зеландии Элайджа Джаст с дублем в матче с Ираном (2:2). Среди лучших также нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе и полузащитник сборной Швеции Ясин Аяри, оформившие по дублю в своих стартовых матчах.

Правый защитник сборной Ирана Рамин Резаян стал лидером среди созидателей после ничьей с Новой Зеландией (2:2).

Рейтинг созидателей отмечает игроков, которые продвигают атаки и создают моменты. В матче против Новой Зеландии Резаян выполнил 16 продвигающих передач и 13 раз преодолел линии полузащиты и обороны соперника своими действиями. Кроме того, он забил первый гол Ирана и непосредственно участвовал в создании второго.

Следом за ним расположился французский вингер Майкл Олисе, который в матче с Сенегалом (3:1) совершил 19 проходов между линиями соперника, из которых 17 пришлись на передачи, а также участвовал в девяти атакующих комбинациях, завершившихся ударами по воротам. Кроме того, Олисе отдал голевую передачу и поучаствовал в двух из трех голов Франции.

Защитник сборной Канады Дерек Корнелиус занял первое место в оборонительном рейтинге.

В игре против Боснии и Герцеговины (1:1) он совершил 17 возвратов владения – лучший показатель среди всех игроков первого тура. Также он выполнил 13 выносов мяча, 4 блокировки, 4 отбора, выиграл 8 верховых единоборств.