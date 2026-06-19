Кинопоиск отключил отображение счета на записях матчей ЧМ

Кинопоиск убрал отображение счета у записей матчей ЧМ: «38% аудитории смотрят записи игр или обзоры»
Кинопоиск объявил, что у записей матчей ЧМ-2026 больше не будет отображаться счет.
«Чемпионат мира в Северной Америке с разницей в 7-10 часов во времени меняет все. Мы быстро увидели, что желающих смотреть полные записи и обзоры, а не лайвы, существенно выше обычного: если сравнивать с остальным сезоном, то число тех, кто смотрит записи, выше примерно в 6 раз. Поэтому на этой неделе мы сделали небольшую доработку, отключив отображение счета у записей, и сделали их заметнее на спортивной витрине Кинопоиска. Надеемся, что станет удобнее всем», – сообщил руководитель продукта спортивных трансляций сервиса Михаил Калашников.
«По итогам первой недели чемпионата мира аудитория турнира на Кинопоиске превысила 2,5 млн подписчиков. При этом 38% аудитории помимо прямых трансляций смотрят матчи в записи или в формате обзоров», – добавили в Кинопоиске.
США – Австралия. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
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США – Австралия. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
Скоулз о Роналду: «В 41 год выходить в старте может только вратарь. Криштиану, наверное, бесится из-за хет-трика Месси. Мне жаль Мартинеса, в душе он понимает, что это вредит команде»
Ведущий Романов о словах про женщин: «Формулировка была не лучшая, признаю. Приношу извинения, если задело. У нас столько девушек на «Матч ТВ», с которыми Останкино расцветает!»