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Кинопоиск убрал отображение счета у записей матчей ЧМ: «38% аудитории смотрят записи игр или обзоры»

Sports.ru

Кинопоиск объявил, что у записей матчей ЧМ-2026 больше не будет отображаться счет.

Кинопоиск отключил отображение счета на записях матчей ЧМ
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«Чемпионат мира в Северной Америке с разницей в 7-10 часов во времени меняет все. Мы быстро увидели, что желающих смотреть полные записи и обзоры, а не лайвы, существенно выше обычного: если сравнивать с остальным сезоном, то число тех, кто смотрит записи, выше примерно в 6 раз. Поэтому на этой неделе мы сделали небольшую доработку, отключив отображение счета у записей, и сделали их заметнее на спортивной витрине Кинопоиска. Надеемся, что станет удобнее всем», – сообщил руководитель продукта спортивных трансляций сервиса Михаил Калашников.
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«По итогам первой недели чемпионата мира аудитория турнира на Кинопоиске превысила 2,5 млн подписчиков. При этом 38% аудитории помимо прямых трансляций смотрят матчи в записи или в формате обзоров», – добавили в Кинопоиске.
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