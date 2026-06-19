Президент ФИФА и премьер-министр Канады расписались на флаге России на ЧМ-2026

Во время матча Канада — Катар российский болельщик Антон Шаповалов взял автографы на российском флаге у президента ФИФА Джанни Инфантино и премьер-министра Канады Марка Карни. Встреча проходила на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада).

© Олег Лысенко, «Чемпионат»

«Я из Москвы. Вчера были на матче Канада — Катар. Неожиданно оказалось, что Инфантино сидит совсем рядом с нами, чуть выше. Подошли сфоткаться — он был абсолютно за, даже с флагом. По-русски с нами говорил: «Хорошо, спасибо». Охрана была, но вела себя очень лояльно. Мы сфотографировались, и я попросил их с премьером Канады расписаться на флаге, на котором до этого собрал автографы всей сборной России. Они без проблем расписались», — рассказал Шаповалов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Сборная России отстранена от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).