Сборные Нидерландов и Швеции объявили стартовые составы на матч ЧМ‑2026

Нидерланды - Швеция: стартовые составы команд на матч ЧМ-26
Сборная Нидерландов - сборная Швеции: известны стартовые составы команд на матч ЧМ-26. Сегодня, 20 июня, национальная команда Нидерландов сыграет со сборной Швеции в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Известны стартовые составы команд:
Нидерланды: Вербрюгген, Думфрис, ван Хекке, ван Дейк, ван де Вен, Гравенберх, де Йонг, Рейндерс, Бробби, Мален, Гакпо.
Швеция: Нордфельдт, Лагербильке, Хин, Линделёф, Гудмундссон, Карлстрём, Аяри, Нюгрен, Бернхардссон, Дьёкереш, Исак.
Команды играют в группе F, также в этот квартет попали Япония и Тунис. В первом туре голландцы сыграли вничью с японцами (2:2), а шведы разгромили тунисцев (5:1).
Ван Дейк, Думфрис, де Йонг, Дьокереш, Исак, Линделеф – в составах Нидерландов и Швеции на матч ЧМ-2026
«Без Роналду Португалия сильнее. Они могут выиграть ЧМ, но Криштиану – помеха для команды, он не тянет, отработанный материал». Актер Дженнингс о 41-летнем форварде
Нидерланды – Швеция. Ван Дейк и Дьокереш в старте. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
Ван Дейк, Думфрис, де Йонг, Дьокереш, Исак, Линделеф – в составах Нидерландов и Швеции на матч ЧМ-2026
«Без Роналду Португалия сильнее. Они могут выиграть ЧМ, но Криштиану – помеха для команды, он не тянет, отработанный материал». Актер Дженнингс о 41-летнем форварде
Нидерланды – Швеция. Ван Дейк и Дьокереш в старте. Онлайн-трансляция начнется в 20:00