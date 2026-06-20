Сборные Нидерландов и Швеции объявили стартовые составы на матч ЧМ‑2026

Сборная Нидерландов - сборная Швеции: известны стартовые составы команд на матч ЧМ-26. Сегодня, 20 июня, национальная команда Нидерландов сыграет со сборной Швеции в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Известны стартовые составы команд:

Нидерланды: Вербрюгген, Думфрис, ван Хекке, ван Дейк, ван де Вен, Гравенберх, де Йонг, Рейндерс, Бробби, Мален, Гакпо.

Швеция: Нордфельдт, Лагербильке, Хин, Линделёф, Гудмундссон, Карлстрём, Аяри, Нюгрен, Бернхардссон, Дьёкереш, Исак.

Команды играют в группе F, также в этот квартет попали Япония и Тунис. В первом туре голландцы сыграли вничью с японцами (2:2), а шведы разгромили тунисцев (5:1).