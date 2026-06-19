$73.4484.17

Коне прооперировали после перелома ноги на матче с Катаром. Хавбек сборной Канады пропустит остаток ЧМ

Sports.ru

Полузащитник сборной Канады Исмаэль Коне успешно перенес операцию после перелома на левой ноге, полученного во время матча с Катаром (6:0) во 2-м туре ЧМ-2026.

Коне прооперировали после перелома ноги на матче с Катаром
© Sports.ru

24-летний канадец был доставлен в больницу после того, как на 51-й минуте матча его сзади ударил катарский полузащитник Ассим Мадибо. Коне на носилках покинул поле и был заменен. Ему дали кислородный баллон.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

Сообщалось, что футболист «Сассуоло» может пропустить 4-5 месяцев.

«Вчера вечером Исмаэль Коне успешно перенес операцию после перелома ноги. Ожидается, что он полностью восстановится, но пропустит оставшуюся часть чемпионата мира», – говорится в сегодняшнем заявлении Канадской футбольной ассоциации.
Спортс: главные новости
Главное сейчас
Спортс: главные новости
Главное сейчас