Коне прооперировали после перелома ноги на матче с Катаром

Полузащитник сборной Канады Исмаэль Коне успешно перенес операцию после перелома на левой ноге, полученного во время матча с Катаром (6:0) во 2-м туре ЧМ-2026.

© Sports.ru

24-летний канадец был доставлен в больницу после того, как на 51-й минуте матча его сзади ударил катарский полузащитник Ассим Мадибо. Коне на носилках покинул поле и был заменен. Ему дали кислородный баллон.

Сообщалось, что футболист «Сассуоло» может пропустить 4-5 месяцев.