Коне прооперировали после перелома ноги на матче с Катаром. Хавбек сборной Канады пропустит остаток ЧМ
Полузащитник сборной Канады Исмаэль Коне успешно перенес операцию после перелома на левой ноге, полученного во время матча с Катаром (6:0) во 2-м туре ЧМ-2026.
24-летний канадец был доставлен в больницу после того, как на 51-й минуте матча его сзади ударил катарский полузащитник Ассим Мадибо. Коне на носилках покинул поле и был заменен. Ему дали кислородный баллон.
Сообщалось, что футболист «Сассуоло» может пропустить 4-5 месяцев.
«Вчера вечером Исмаэль Коне успешно перенес операцию после перелома ноги. Ожидается, что он полностью восстановится, но пропустит оставшуюся часть чемпионата мира», – говорится в сегодняшнем заявлении Канадской футбольной ассоциации.
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Коне прооперировали после перелома ноги в матче с Катаром. Хавбек сборной Канады пропустит остаток ЧМ
Шотландия – Марокко. Мактоминей и Хакими в старте. Онлайн-трансляция начнется в 01:00
Стрельба на показе игры Мексики с Южной Кореей в корейском квартале Лос-Анджелеса: 50-летний мужчина госпитализирован с пулевыми ранениями, 19-летний подозреваемый арестован
Коне прооперировали после перелома ноги в матче с Катаром. Хавбек сборной Канады пропустит остаток ЧМ