Сборная Германии стала третьей командой, гарантировавшей себе участие в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Германии стала третьей командой, досрочно обеспечившей себе право принять участие в плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года. Во 2-м туре немцы одержали волевую победу над сборной Кот-д'Ивуара (2:1). Встреча состоялась на стадионе «Би-Эм-О Филд» в канадском Торонто.

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Немцы набрали шесть очков в двух стартовых турах на групповом этапе и досрочно обеспечили себе выход в плей-офф турнира. У ивуарийцев осталось три очка. В активе Эквадора и Кюрасао, которые проведут свой матч сегодня в 3:00 мск, ни одного очка.

Ранее первой командой, квалифицировавшейся в плей-офф чемпионата мира стала сборная Мексики. Вторыми стали США.