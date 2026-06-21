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Сборная Германии стала третьей командой, гарантировавшей себе участие в плей-офф ЧМ-2026

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Сборная Германии стала третьей командой, досрочно обеспечившей себе право принять участие в плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года. Во 2-м туре немцы одержали волевую победу над сборной Кот-д'Ивуара (2:1). Встреча состоялась на стадионе «Би-Эм-О Филд» в канадском Торонто.

Сборная Германии стала третьей командой, гарантировавшей себе участие в плей-офф ЧМ-2026
© Чемпионат.com

Немцы набрали шесть очков в двух стартовых турах на групповом этапе и досрочно обеспечили себе выход в плей-офф турнира. У ивуарийцев осталось три очка. В активе Эквадора и Кюрасао, которые проведут свой матч сегодня в 3:00 мск, ни одного очка.

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Ранее первой командой, квалифицировавшейся в плей-офф чемпионата мира стала сборная Мексики. Вторыми стали США.

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