Германия вырвала победу у Кот-д’Ивуара в матче чемпионата мира

Сборные Германии победила команду Кот‑д'Ивуара в матче второго тура группового этапа чемпионата мира‑2026. Встреча группы E в Торонто завершилась со счетом 2:1. У немцев дубль оформил Дениз Ундав, в составе команды Кот‑д'Ивуара отличился Франк Кесси. Сборная Германии набрала шесть очков и занимает первое место в квартете.

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Кот‑д'Ивуар имеет три балла и идет вторым.

Следом расположились команды Эквадора и Кюрасао (по ноль очков). Их матч начнется 21 июня в 03:00 по московскому времени. Телеканал «Матч ТВ» показывает матчи финальной стадии чемпионата мира, который проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Чемпионат мира.

Финальный турнир.

Тур 02 Германия — Кот-д'Ивуар — 2:1 (0:1)

Голы: Ундав, 68, 90. — Кесси, 30.