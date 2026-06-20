Арда Гюлер извинился перед нацией за провал Турции на ЧМ-2026

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Турции Арда Гюлер взял на себя ответственность за катастрофическое выступление национальной команды на чемпионате мира 2026 года.

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После досрочного вылета с турнира он обратился к болельщикам с искренними извинениями. Гюлер не стал искать оправданий и признал, что команда не оправдала ожиданий.

"Я сделаю все возможное, чтобы на протяжении моей карьеры в национальной сборной люди забыли об этом турнире", - сказал он.

Гюлер отметил, что футболисты сборной Турции играют за сильные клубы и должны это доказывать на поле. Но не смогли. В матче против Парагвая пропустили быстрый гол и проиграли.

Он также подчеркнул, что вся команда разделяет чувство стыда за результат.

"Нам очень жаль. Нам стыдно. Мы приносим извинения всему нашему народу", - сказал Гюлер.

Сборная Турции под руководством Винченцо Монтеллы стала одним из главных разочарований турнира. Команда установила антирекорд по количеству ударов без голов (62 удара за 2 матча) и продемонстрировала крайне низкую реализацию моментов, проиграв с сухим счетом Австралии и Парагваю.