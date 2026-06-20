Арда Гюлер извинился перед нацией за провал Турции на ЧМ-2026
Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Турции Арда Гюлер взял на себя ответственность за катастрофическое выступление национальной команды на чемпионате мира 2026 года.
После досрочного вылета с турнира он обратился к болельщикам с искренними извинениями. Гюлер не стал искать оправданий и признал, что команда не оправдала ожиданий.
"Я сделаю все возможное, чтобы на протяжении моей карьеры в национальной сборной люди забыли об этом турнире", - сказал он.
Гюлер отметил, что футболисты сборной Турции играют за сильные клубы и должны это доказывать на поле. Но не смогли. В матче против Парагвая пропустили быстрый гол и проиграли.
Он также подчеркнул, что вся команда разделяет чувство стыда за результат.
"Нам очень жаль. Нам стыдно. Мы приносим извинения всему нашему народу", - сказал Гюлер.
Сборная Турции под руководством Винченцо Монтеллы стала одним из главных разочарований турнира. Команда установила антирекорд по количеству ударов без голов (62 удара за 2 матча) и продемонстрировала крайне низкую реализацию моментов, проиграв с сухим счетом Австралии и Парагваю.
Скауты «Реала» следили за 18-летним Буадди на матче Марокко – Шотландия
Тимур Журавель: «В шоке, как Нью-Йорку пофигу на ЧМ. Футбольному антуражу города поставим 1-2 балла»
Карло Анчелотти: «Мы не ожидаем, что это будет ЧМ Винисиуса, мы ожидаем, что это будет чемпионат мира Бразилии. Благодаря психологу команда была более спокойной»
Скауты «Реала» следили за 18-летним Буадди на матче Марокко – Шотландия
Тимур Журавель: «В шоке, как Нью-Йорку пофигу на ЧМ. Футбольному антуражу города поставим 1-2 балла»
Карло Анчелотти: «Мы не ожидаем, что это будет ЧМ Винисиуса, мы ожидаем, что это будет чемпионат мира Бразилии. Благодаря психологу команда была более спокойной»