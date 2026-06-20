Мостовой: Испания на ЧМ-2026 "туда-сюда", а Франция "вжух" и "бах"

Бывший футболист сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой в шоу «Кто здесь Царь?» специфично разобрал тактику сборных Испании и Франции на чемпионате мира — 2026.

«У Испании есть проблема, все ее знают: они «туда-сюда», как в гандболе. «Туда-сюда», «туда-сюда», и если они будут постоянно «туда-сюда», «туда-сюда», то у них эта проблема случится. У Франции этого нет: они «туда-сюда», потом «вжух» туда, «вжух» туда, эта атакующая четверка «бах» туда», — сказал он.

В первом туре мундиаля испанцы сыграли вничью с Кабо-Верде (0:0), а Франция обыграла сенегальских футболистов — 3:1.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Изначально в финальном этапе чемпионата должны были участвовать, как обычно, 32 сборные, но 10 января 2017 года президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил об увеличении числа участников до 48.