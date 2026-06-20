Бробби забил дважды за 17 минут игры со Швецией – самый быстрый дубль на ЧМ за 20 лет

Брайан Бробби дважды отличился в начале матча со Швецией во 2-м туре ЧМ-2026 (2:0, первый тайм).

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Форвард «Сандерленда» и сборной Нидерландов забил на 5-й и 17-й минутах.

Это самый быстрый дубль в матче чемпионата мира за последние 20 лет. В 2006 году немец Лукас Подольски забил дважды к 12-й минуте – так же в матче со Швецией.

У 24-летнего Бробби до этого был лишь один гол за сборную Нидерландов в 13 играх.