Бробби забил дважды за 17 минут игры со Швецией – самый быстрый дубль на ЧМ за 20 лет. До этого у форварда был один мяч за сборную Нидерландов
Брайан Бробби дважды отличился в начале матча со Швецией во 2-м туре ЧМ-2026 (2:0, первый тайм).
Форвард «Сандерленда» и сборной Нидерландов забил на 5-й и 17-й минутах.
Это самый быстрый дубль в матче чемпионата мира за последние 20 лет. В 2006 году немец Лукас Подольски забил дважды к 12-й минуте – так же в матче со Швецией.
У 24-летнего Бробби до этого был лишь один гол за сборную Нидерландов в 13 играх.
Нидерланды – Швеция. 3:0 – Бробби сделал дубль, у Гакпо 1+1, у Думфриса 0+2. Онлайн-трансляция
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Нидерланды – Швеция. 3:0 – Бробби сделал дубль, у Гакпо 1+1, у Думфриса 0+2. Онлайн-трансляция
Нобоа о ЧМ-2026: «Цены на билеты огромные, очень дорого! Минус в новом формате, турнир кажется скучным. Некоторые матчи вообще никто не хочет смотреть»
Актер Дженнингс о Месси и Роналду: «Лео – лучший в истории, Криштиану – второй. Никогда не было такого огромного разрыва между первым и вторым в спорте, у Федерер и Надаля не было»