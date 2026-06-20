Букайо Сака пропустил тренировку сборной Англии перед матчем с Ганой
Вингер «Арсенала» и сборной Англии Букайо Сака не принял участия в очередной тренировке национальной команды в Канзас-Сити из-за проблем с ахилловым сухожилием.
Главный тренер «Трех львов» Томас Тухель после победы над Хорватией дал понять, что Сака вряд ли готов выйти в стартовом составе на матч со сборной Ганы во вторник из-за обострившегося тендинита. Тем не менее наставник спокоен за состояние игрока.
«Букайо готов и будет становиться всё более и более готовым. Думаю, к заключительной игре в этой группе он будет полностью в порядке. Он здорово смотрелся на тренировках на ограниченном пространстве. Вопрос был лишь в том, пойдет ли открытая игра с постоянным движением вверх и вниз по флангу»,— приводит слова Тухеля Mirror.
В остальном у Тухеля тренировался весь состав. Маркус Рашфорд, у которого были проблемы с задней поверхностью бедра, занимался в общей группе. Деклан Райс также восстановился после того, как прихрамывал ранее на этой неделе. В первой игре со сборной Хорватии (4:2) Сака и Рэшфорд вышли на замену, при этом Сака заменил Нони Мадуэке и отдал голевую передачу на Рэшфорда, забившего четвертый гол команды.
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