Сборная Нидерландов разгромила Швецию в матче чемпионата мира

Нидерланды забили 100+ голов на ЧМ. Только у них нет титула среди сборных с таким достижением
Сборная Нидерландов обыграла Швецию (5:1) в матче 2-го тура чемпионата мира.
Таким образом, нидерландская сборная преодолела отметку в 100 голов в играх ЧМ и стала 8-й командой с таким достижением.
Ранее это удалось сборным Бразилии, Германии, Аргентины, Франции, Италии, Испании и Англии.
В этом списке только сборная Нидерландов ни разу не становилась победителем турнира.
Куман о разгроме Швеции: «Даже при 5:1 видно, что Нидерландам нужно много времени, чтобы распознать изменения в игре соперника. Было достаточно моментов, где можно сыграть лучше»
Ван Дейк о 5:1 с Швецией: «Победа всегда многое меняет, двигаемся дальше. Столько оранжевых футболок на стадионе – это великолепно»
Поттер про 1:5 от Нидерландов: «Разочарован. Швеция хорошо начала второй тайм, но пропустила 2 гола. Мы многому научимся благодаря этой игре»
Куман о разгроме Швеции: «Даже при 5:1 видно, что Нидерландам нужно много времени, чтобы распознать изменения в игре соперника. Было достаточно моментов, где можно сыграть лучше»
Ван Дейк о 5:1 с Швецией: «Победа всегда многое меняет, двигаемся дальше. Столько оранжевых футболок на стадионе – это великолепно»
Поттер про 1:5 от Нидерландов: «Разочарован. Швеция хорошо начала второй тайм, но пропустила 2 гола. Мы многому научимся благодаря этой игре»