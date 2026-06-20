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Нидерланды забили 100+ голов на ЧМ. Только у них нет титула среди сборных с таким достижением

Sports.ru

Сборная Нидерландов обыграла Швецию (5:1) в матче 2-го тура чемпионата мира.

Сборная Нидерландов разгромила Швецию в матче чемпионата мира
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Таким образом, нидерландская сборная преодолела отметку в 100 голов в играх ЧМ и стала 8-й командой с таким достижением.

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Ранее это удалось сборным Бразилии, Германии, Аргентины, Франции, Италии, Испании и Англии.

В этом списке только сборная Нидерландов ни разу не становилась победителем турнира.

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