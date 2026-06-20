Тренер Нидерландов Куман высказался после разгрома сборной Швеции на ЧМ-2026
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался после разгромной победы своей команды в матче 2-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года со Швецией (5:1).
«Очень хотелось выиграть первый матч на турнире. Поэтому сегодня на нас было определённое давление, ведь не хочется, чтобы всё решалось только в последнем туре. Во многих эпизодах мы действовали очень хорошо. Но даже при счёте 5:1 видно, что нам требуется слишком много времени, чтобы распознать изменения в игре соперника, когда он начинает действовать по-другому. Это отличная победа и отличный результат. Но было достаточно моментов, о которых мы можем сказать: «Это можно сделать лучше», — приводит слова Кумана AD.
После этой встречи Нидерланды набрали четыре очка и занимают первое место в таблице группы F. Швеция с тремя очками располагается на второй строчке.
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Арбитр Бенитес отменил 2 гола Германии Кот-д`Ивуару. Павлович свалил вратаря, ударив плечом в голову, а Мусиала сфолил на Коссуну при отборе мяча
Германия – Кот-д′Ивуар. 0:1 – Кессиэ открыл счет, два гола немцев не засчитаны. Онлайн-трансляция