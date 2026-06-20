Нидерланды не проигрывают на групповом этапе ЧМ с 1994 года
Сборная Нидерландов разгромила Швецию со счетом 5:1 в матче 2-го тура чемпионата мира.
Таким образом, нидерландцы не проигрывают в играх группового этапа на ЧМ с 1994 года – тогда уступили Бельгии (0:1) во втором туре.
В 1994-м Нидерланды дошли до 1/4 финала, где уступили Бразилии (2:3). С этого турнира нидерландцы не проигрывают в групповом этапе.
В 1998-м нидерландская сборная проиграла Хорватии (1:2) в матче за 3-е место, в 2006-м уступили Португалии (0:1) в 1/8 финала.
В 2010 году Испания победила Нидерланды (1:0) в финале, в 2014-м нидерландцы проиграли Аргентине в полуфинале в серии пенальти, а в 2022 году аргентинцы оказались сильнее в четвертьфинале (также по пенальти).
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Германия – Кот-д′Ивуар. 0:1 – Кессиэ открыл счет, два гола немцев не засчитаны. Онлайн-трансляция
Рафинья не сыграет с Шотландией – в Бразилии надеются на его возвращение к 1/8 финала ЧМ. Вингер травмировал бедро в матче с Гаити
Арбитр Бенитес отменил 2 гола Германии Кот-д`Ивуару. Павлович свалил вратаря, ударив плечом в голову, а Мусиала сфолил на Коссуну при отборе мяча
Германия – Кот-д′Ивуар. 0:1 – Кессиэ открыл счет, два гола немцев не засчитаны. Онлайн-трансляция