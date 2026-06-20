Игроки сборной Англии сами решат, пожимать ли руку обвиняемому в изнасилованиях Парти перед матчем с Ганой

Футбольная ассоциация Англии (FA) предоставит игрокам сборной Англии право самим решать, будут ли они пожимать руку полузащитнику сборной Ганы Томасу Парти, которому предъявлены обвинения в изнасиловании.

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Как сообщает Daily Mail, FA стремится сохранить внимание исключительно на футболе. Матч 2-го тура ЧМ-2026 между Англией и Ганой пройдет 23 июня в Бостоне.

Напомним, в июле прошлого года Парти были предъявлены обвинения по пяти эпизодам изнасилования, в том числе с анальным проникновением, и одному эпизоду сексуального насилия в период с 2021 по 2022 год. В феврале 2026-го игроку были предъявлены новые обвинения по двум эпизодам изнасилования в отношении одной женщины в 2020 году. Футболист не признал вину ни по одному пункту. Ожидается, что Парти предстанет перед королевским судом Саутуорка в июне 2027 года.

Ранее из-за обвинений 33-летнего хавбека не пустили в Канаду, где сборная Ганы играла свой первый матч турнира против команды Панамы (1:0).