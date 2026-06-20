Рафинья пропустит матч Бразилия — Шотландия на ЧМ

Вингер сборной Бразилии Рафинья пропустит матч своей национальной команды с Шотландией в 3-м туре группы С на чемпионате мира 2026 года 25 июня, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

У Рафиньи обнаружена мышечная травма правого бедра, подтверждённая результатами обследования сборной Бразилии. Рафинья пройдёт интенсивное лечение, останется в составе сборной Бразилии на чемпионате мира и будет стремиться восстановиться к следующим этапам турнира.

На 40-й минуте матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 с командой Гаити (3:0) Рафинья был заменён из-за повреждения. Перед заменой игрок присел на газон, после чего на поле вышли медики для оказания помощи.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).