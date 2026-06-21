Сборная Японии разгромила Тунис в матче ЧМ-2026

Сборная Японии реализовала почти половину ударов в матче против Туниса.

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Японцы одержали разгромную победу (4:0) во 2-м туре ЧМ-2026.

Всего они нанесли 11 ударов по воротам тунисцев, 5 из которых – в створ.

На счету Туниса 2 удара за матч, ни один из которых не попал в створ ворот.

В 3-м туре 26 июня японская команда сыграет против Швеции, тунисская встретится с Нидерландами.