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Япония забила Тунису 4 гола при 5 ударах в створ (всего 11). У тунисцев 2 удара за матч, в створ – 0

Sports.ru

Сборная Японии реализовала почти половину ударов в матче против Туниса.

Сборная Японии разгромила Тунис в матче ЧМ-2026
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Японцы одержали разгромную победу (4:0) во 2-м туре ЧМ-2026.

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Всего они нанесли 11 ударов по воротам тунисцев, 5 из которых – в створ.

На счету Туниса 2 удара за матч, ни один из которых не попал в створ ворот.

В 3-м туре 26 июня японская команда сыграет против Швеции, тунисская встретится с Нидерландами.

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