Сборная Японии разгромила Тунис в матче ЧМ-2026

Япония забила Тунису 4 гола при 5 ударах в створ (всего 11). У тунисцев 2 удара за матч, в створ – 0
Сборная Японии реализовала почти половину ударов в матче против Туниса.
Японцы одержали разгромную победу (4:0) во 2-м туре ЧМ-2026.
Всего они нанесли 11 ударов по воротам тунисцев, 5 из которых – в створ.
На счету Туниса 2 удара за матч, ни один из которых не попал в створ ворот.
В 3-м туре 26 июня японская команда сыграет против Швеции, тунисская встретится с Нидерландами.
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