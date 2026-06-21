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Вратарь сборной Кюрасао установил рекорд чемпионатов мира

Российская Газета

37-летний голкипер национальной команды Кюрасао Элой Ром установил новый рекорд чемпионатов мира, отразив 15 ударов в основное время матча против Эквадора.

Вратарь сборной Кюрасао установил рекорд чемпионатов мира
© Российская Газета

Это абсолютный рекорд чемпионатов мира по количеству спасений за 90 минут игры без учета овертаймов.

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Выше Рома в историческом списке остается только американец Тим Ховард, отразивший 16 ударов в игре против Бельгии на ЧМ-2014, однако тот матч перешел в дополнительное время.

На клубном уровне Ром с января 2026 года защищает цвета "Майами", а ранее выступал за ПСВ, "Витесс", "Гоу Эхед Иглз", "Серкль Брюгге" и "Коламбус Крю".

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