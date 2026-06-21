Вратарь сборной Кюрасао установил рекорд чемпионатов мира
37-летний голкипер национальной команды Кюрасао Элой Ром установил новый рекорд чемпионатов мира, отразив 15 ударов в основное время матча против Эквадора.
Это абсолютный рекорд чемпионатов мира по количеству спасений за 90 минут игры без учета овертаймов.
Выше Рома в историческом списке остается только американец Тим Ховард, отразивший 16 ударов в игре против Бельгии на ЧМ-2014, однако тот матч перешел в дополнительное время.
На клубном уровне Ром с января 2026 года защищает цвета "Майами", а ранее выступал за ПСВ, "Витесс", "Гоу Эхед Иглз", "Серкль Брюгге" и "Коламбус Крю".
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