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Шлоттербек больше не сыграет на ЧМ и пропустит около 2 месяцев из-за разрыва медиальной коллатеральной связки

Sports.ruиещё 5

Центральный защитник сборной Германии и дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербек пропустит до двух месяцев из-за повреждения.

Выяснилось, вернется ли защитник сборной Германии на ЧМ
© Global Look Press

У футболиста после МРТ выявлен разрыв медиальной коллатеральной связки голеностопного сустава, сообщает Sky Sport.

ЧМ-2026
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Шлоттербек получил травму по ходу первого тайма матча второго тура ЧМ-2026 против сборной Кот-д′Ивуара (2:1). Он был заменен в перерыве.

Подробную статистику выступлений Шлоттербека можно изучить по ссылке.

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