Выяснилось, вернется ли защитник сборной Германии на ЧМ

Центральный защитник сборной Германии и дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербек пропустит до двух месяцев из-за повреждения.

У футболиста после МРТ выявлен разрыв медиальной коллатеральной связки голеностопного сустава, сообщает Sky Sport.

Шлоттербек получил травму по ходу первого тайма матча второго тура ЧМ-2026 против сборной Кот-д′Ивуара (2:1). Он был заменен в перерыве.

Подробную статистику выступлений Шлоттербека можно изучить по ссылке.