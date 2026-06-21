Главный тренер сборной Ирака рассказал об одном запрете игрокам

Главный тренер сборной Ирака Грэм Арнолд рассказал об одном запрете игрокам. Об этом сообщает L`Equipe.
«Я запретим пользоваться социальными сетями. Я сказал им: "Ваши близкил ие будут честны с вами. Если что-то случится, они позвонят". События на Ближнем Востоке можно использовать как оправдание или как мотивацию. Мы выбрали мотивацию», — сказал Арнолд.
Также наставник сборной Ирака рассказал об отношении своих футболистов к текущей ситуации на Ближнем Востоке.
«Когда я спрашиваю их, боятся ли они войны или ситуации на Ближнем Востоке, они почти что удивляются. Они живут с этим уже много лет. Для меня, как для австралийца, это было тяжело, но для них это их реальность», — заявил Арнолд.
Сборная Ирака выступает на чемпионате мира в группе I с командами Франции, Сенегала и Норвегии. В единственном матче она проиграла норвежцам со счетом 1:4.
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