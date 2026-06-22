Матч ЧМ между сборными Франции и Ирака под угрозой срыва

Во время матча Франции и Ирака на ЧМ ожидается гроза.

Матч второго тура ЧМ-2026 пройдет в Филадельфии. Начало матча по московскому времени – 23 июня в 00:00.

Согласно прогнозу погоды, во время матча может начаться гроза. На турнире действует специальный протокол для таких случаев, вдохновленный тем, что применялся в прошлом году на клубном чемпионате мира, проходившем в США.

Отмечается, что приоритет в данном вопросе отдается внутренним правилам государства.

Согласно им, обязательная остановка игры на 30 минут происходит в том случае, если зафиксирован удар молнии в радиусе примерно 13 километров от стадиона. Каждый последующий удар молнии начинает отсчет паузы заново.

В прошлом году на клубном ЧМ из-за погодных условий несколько матчей были прерваны или отложены. На текущем ЧМ таких ситуаций пока не было.