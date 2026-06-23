Игру Франции и Ирака на ЧМ-2026 прервали

Матч второго тура чемпионата мира по футболу между Францией и Ираком прерван из-за неблагоприятных климатических условий.

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Игра проходит в Филадельфии на стадионе «Линкольн Филд», команды отыграли целиком первый тайм, но не смогли вовремя выйти на вторую половину игры из-а проходящей в окресностях арены грозы. Согласно протоколу ФИФА на ЧМ-2026, в данном случае матч прерывается минимум на полчаса до возобновления подходящей погоды.

На 14-й минуте игры 27-летний форвард из-за линии штрафной неотразимо пробил мимо защитников в направлении дальнего угла, оформив свой 15-й мяч на чемпионатах мира.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

В первом туре мирового первенства французская сборная оказалась сильнее Сенегала, а Ирак проиграл Норвегии — 1:4.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее Килиан Мбаппе забил 15-й гол на чемпионате мира.