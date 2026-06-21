Матч Франция — Ирак находится на грани срыва

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Ирака оказался под угрозой срыва из-за неблагоприятных погодных условий, пишет французский портал L'Équipe.

По данным портала, сборные должны встретиться 23 июня в 0:00 мск на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии.

Вместе с тем, синоптики предупреждают, что столбики термометров к началу матча могут подняться до +33°. Кроме того, ожидаются гроза и сильный ливень.

Журналисты заметили, что действующие протоколы безопасности предписывают перенос или отмену матча в таких погодных условиях.

Авторы статьи пояснили, что решение о продолжении или остановке игры принимает главный судья совместно с представителями ФИФА на основе оценки рисков для здоровья игроков и зрителей.

Эксперты уточнили, что для обеих команд эта встреча имеет турнирное значение: в первом туре сборная Франции обыграла Сенегал и получила 3 очка, а Ирак уступил Норвегии со счётом 1:4 и расположился на последней, четвертой строчке.

Соответственно, французам победа позволит досрочно выйти в плей-офф, тогда как иракцам необходимо набирать очки для сохранения шансов на продолжение борьбы.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом является сборная Аргентины, обыгравшая Францию в финале 2022 года.