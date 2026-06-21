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Ягудин назвал удивившие его на ЧМ-2026 сборные

Lenta.ru

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин назвал футбольные сборные, которые удивили его на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Ягудин назвал удивившие его на ЧМ-2026 сборные
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Бывший спортсмен выделил команды США и Канады.

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«Меня удивила игра американцев. Они провели два матча с хорошим натиском. Их футбол очень сильно развивается, мы видим MLS, подключение очень известных игроков. Также удивили канадцы», — заявил Ягудин.

Сборная США на ЧМ-2026 выиграла у Парагвая (4:1) и Австралии (2:0) и досрочно гарантировала себе первое место в группе D. Канада набрала 4 очка в двух матчах и возглавляет группу B.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Российская сборная в нем не участвует, так как она отстранена от международных соревнований.

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