Экс-нападающий сборной Англии высказался о критике в адрес Роналду

Оуэн о критике Роналду: «Такое случалось много раз, но Криштиану заставлял всех замолчать. Не удивлюсь, если он ответит хет-триком Узбекистану»
Бывший форвард сборной Англии Майкл Оуэн высказался о критике в адрес Криштиану Роналду.
В первом матче группового этапа ЧМ-2026 Португалия сыграла вничью с командой ДР Конго (1:1). 41-летний нападающий провел на поле всю игру, не отметившись результативными действиями.
«Хет-трик Месси накануне матча Португалии не помогает Криштиану, но я не собираюсь его критиковать. Португалия не показала себя с лучшей стороны против ДР Конго, и большая часть критики связана с тем, что Роналду был проблемой для команды. Но разве он не играл так всегда, в какой-то степени? В последние годы он никогда не действовал активно, но включался для решающих эпизодов. Если он не забивает, слишком легко его обвинить. В 41 год ты всегда будешь под вопросом. Но это уже случалось много раз, и он заставлял всех замолчать в следующем матче/ Я не удивлюсь, если он ответит хет-триком в матче против Узбекистана», – сказал Оуэн.
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